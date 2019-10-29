Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Главк "К" СБУ затримав менеджера Нацбанку Євгенія Піскотіна - за видачу ліцензії для обміну валюти директором департаменту НБУ Олександром Бевзом.

Сьогодні яскрава сцена відбулася біля самої будівлі Нацбанку України - оперативники главку "К" Служби безпеки затримали на одержанні хабаря головного спеціаліста департаменту забезпечення діяльності Національного банку 33-річного Євгена Піскотіна. Хабар передавав директор приватного підприємства, який займається обміном валюти - він став заявником у справі.

Піскотін взяв гроші за видачу безстрокової Генеральної ліцензії для валютно-обмінних операцій і гарантував вирішення цього питання з директором департаменту ліцензування НБУ Олександром Бевзом. Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.

Піскотін зажадав за вирішення питання 40 тисяч доларів авансом і ще 10 тисяч доларів - після отримання комплекту документів. Під час одержання 40 тисяч його і затримали.

Сподіваймося, Нацбанк і Олександр Бевз найближчим часом оголосять свою позицію щодо того, що сталось, а правоохоронні органи доведуть справу про хабарі до суду, і вона не розсиплеться".



