Зеленський підписав закон, що дозволяє приватним компаніям освоювати космос

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон створює умови для розвитку вітчизняної космічної галузі, підвищення її інвестиційної привабливості, формування конкурентного середовища для суб’єктів космічної діяльності різних форм власності. Документ передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до закону, приватні фірми зможуть здійснювати такі види космічної діяльності: випробування (крім комп'ютерних) ракет-носіїв; запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних апаратів та/або їхніх складових частин, які повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

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Закон визначає основні принципи космічної діяльності в Україні. Вони передбачають, що космос відкритий для дослідження і використання, а держава має підтримувати залучення в космічну галузь інвестицій.

Цей закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування.