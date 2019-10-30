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30.10.19 08:38

Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату

Міністерство юстиції Латвії офіційно зареєструвало Латвійську Автономну Православну Церкву (ЛАПЦ) Константинопольського патріархату,

Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці релігієзнавець Ілля Бей із посиланням на відповідний державний реєстр.

До цього православні в Латвії перебували в складі Московського патріархату, а в країні існувала норма, що одну конфесію може представляти тільки одна релігійна структура. Таким чином, існування двох різних православних структур було неможливе. Представники ЛАПЦ намагалися отримати реєстрацію ще з 90-х рр. минулого століття, проте програвали всі судові справи, до того моменту, коли справа дійшла до Конституційного суду Латвії, який визнав неправомірність принципу  "одна конфесія - одна церква".

Православ'я на території сучасної Латвії поширилося ще в XI столітті. Тоді ці землі підпорядковувалися Київській митрополії. Однак поступово православ'я витіснили протестанти і католики, хоча окремі парафії продовжували свою діяльність. Другий період розвитку православ'я стався після приєднання цієї території до Російської імперії. У 1863 р. було створено Ризький вікаріат.

Після здобуття незалежності в 1917 р. православні вирішили перейти в юрисдикцію Константинопольського патріархату. У 1936 р. латиші отримали Томос про автономію в складі Вселенської Патріархії. Однак після анексії країн Балтії в 1940 р. ця автономія була ліквідована, а Латвійська Церква приєднана до складу Московського патріархату.

Латвійська Автономна Православна Церква вважає себе правонаступницею ЛПЦ у складі Константинопольського патріархату і не визнає підпорядкування РПЦ.

Мінюст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату 01

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