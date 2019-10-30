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30.10.19 07:41

Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ ФРН привітало розведення сил у районі Золотого і закликало продовжити процес в інших районах.

Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це німецьке зовнішньополітичне відомство повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

"Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

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