Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

- неподалік Богданівки - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

- біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік Водяного, що на Приазов'ї - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів:

- тричі поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

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"Учора, 29 жовтня, втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

- поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.