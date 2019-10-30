Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, - Коляда

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі була також присутня директорка місії USAID Сюзан Фрітц, що займається питаннями фізичної реабілітації та лікуванням ветеранів.

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Коляда подякувала американським колегам за підтримку і розповіла про плани розвитку системи ветеранських реабілітаційних центрів.

"Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, зокрема забезпечити психологічною підтримкою їхні сім‘ї і ми працюємо над цим. Зокрема, саме питаннями психологічної підтримки, лікування ПТСР профільно займеться Центр психічного здоров'я і реабілітації ветеранів у Пущі Водиці, де також буде працювати тренінговий центр для психологів. А також госпіталь у Клевані, де також буде центр для саме сімейної реабілітації ветеранів", - розповіла Коляда.

Сторони також обговорили плани щодо впровадження платформи "Е-ветеран", яку підтримує уряд США.