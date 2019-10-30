Рада сьогодні розгляне створення ТСК щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, питання вирубки лісів та перейменування Переяслава-Хмельницького

На початку засідання Рада планує ратифікувати угоди про уникнення подвійного оподаткування з Великою Британією, Малайзією і Кіпром, потім - розглянути створення тимчасової слідчої комісії за фактами масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року і неналежного виконання обов'язків правоохоронними органами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ .
У першому читанні парламент планує розглянути чотири законопроєкти:
- 2187, про збереження культурних цінностей - пропонуються зміни щодо призначення керівників установ культури, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
- 1122, про впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення тарифів на природний газ;
- 1155 про встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів;
- 2173, про додаткові гарантії збереження лісів.
У другому читанні Рада планує розглянути два законопроєкти:
- 0873, про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону;
- 0939, про участь місцевих організацій партій у відповідних місцевих виборах.
Також Рада розгляне перейменування Переяслава-Хмельницького на Переяслав і перейменування трьох сіл.