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30.10.19 09:12

Від сьогодні вхід на станцію метро "Золоті ворота" закриватимуть вранці через ремонт

Із 30 жовтня вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 закриватимуть на вхід станцію метро "Золоті ворота".

Від сьогодні вхід на станцію метро "Золоті ворота" закриватимуть вранці через ремонт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

"Ми починаємо послідовний ремонт всіх ескалаторів на станції "Золоті ворота". Проведення таких робіт вимагає зміни в графіку роботи станції.

Із 30 жовтня вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію закриватимуть на вхід. В цей час два робочі ескалатори нахилу (один в ремонті) підніматимуть пасажирів на вихід. Перехід буде працювати в звичайному режимі.

В інший час станція працюватиме в звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що плановий капітальний ремонт шести ескалаторів на "Золотих воротах" триватиме до 9 лютого 2021 року.

Від сьогодні вхід на станцію метро Золоті ворота закриватимуть вранці через ремонт 01

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