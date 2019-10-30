МЗС Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Посольство Росії в Болгарії підтвердило, що отримало письмову ноту з вимогою для одного з дев’ятьох своїх перших секретарів покинути країну. У дипломатичному представництві пообіцяли, що особа виїде з країни до дедлайну.

МЗС Болгарії, офіс прокурора й російське посольство не розкривають імені дипломата.

28 жовтня досудове розслідування стосовно росіянина припинили через його дипломатичний імунітет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П'ять тисяч доларів за в'їзд в Україну?", - "Так", - громадянин Австралії пропонує хабар прикордоннику в аеропорту "Жуляни". ВIДЕО

За даними правоохоронців, співробітник посольства мав таємні зустрічі з болгарськими високопосадовцями, включно з особою, яка мала доступ до секретної інформації про справи Болгарії, НАТО та Європейського Союзу. Дипломат намагався передати дані іншій країні.

За даними видання Mediapool, це перший публічний випадок депортації російського дипломата з 2001 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що агентство національної безпеки Болгарії запідозрило першого секретаря посольства РФ у шпигунстві.