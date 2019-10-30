РФ розпочала наймасштабніші з часів "холодної війни" військові навчання з підводними човнами, - норвезька розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє норвезька телерадіомовна корпорація "NRK".

"Це найбільша російська операція з підводними човнами з початку 1990-х років і часів "холодної війни". Це операція, щоб показати свою військову силу", - йдеться в повідомленні.

В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, 8 з них - атомні. Очікується, що військові навчання триватимуть 60 днів.

За інформацією розвідки, човни постараються максимально далеко поплисти в західну частину Атлантичного океану так, щоб їх не виявили.

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"Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи глибше в Атлантику", - пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російських спецпризначенців помітили на території архіпелагу Шпіцберген і на материковій частині Норвегії.