Північноатлантична рада НАТО сьогодні розпочинає дводенний візит в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, Столтенберг та посли НАТО відвідають 2-гу постійну протимінну групу НАТО "SNMCMG2", чотири кораблі якої вчора зайшли в одеський порт в межах патрулювання в Чорному морі.

Генеральний секретар також виступить перед курсантами Морської академії в Одесі.

31 жовтня у Києві генсек НАТО головуватиме на засіданні Комісії Україна - НАТО за участі президента України Володимира Зеленського та виступить із зверненням до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів Альянсу до України 30 та 31 жовтня

Окрім того, Північноатлантична рада зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ, Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, заступник генерального секретаря Мірча Джоане та посли НАТО також проведуть зустріч зі спікером та керівниками парламентських фракцій.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.