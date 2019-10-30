Одеська компанія "Гефест" виступила партнером міжнародного інвестфоруму

Захід урочисто відкрив Президент України Володимир Зеленський, пише УНІАН.

У Форумі взяли участь керівники компанії "Гефест" Пантелеймон і Василіс Бумбурас.

"Інвестиційний форум у Маріуполі - це по праву знаковий захід для Східної України і країни в цілому. Близько 600 гостей, серед яких топові українські та іноземні бізнесмени, дипломати, міністри, політики, керівники міст і регіонів.

Ми були раді виступити партнерами й особисто взяти участь у Форумі такого рівня", - зазначив виконавчий директор будівельної компанії "Гефест" Василіс Бумбурас.

На думку одеських бізнесменів, український бізнес переживає непростий період. Втім, як і вся країна. Але, якщо стоїть завдання суттєво підняти планку і поліпшити інвестиційний клімат в Україні, то вектор заданий правильний.

"Те, про що говорив Президент на відкритті, дуже відгукується на прикладі нашого бізнесу. Будівельна компанія "Гефест" пройшла серйозний шлях становлення. Я і моя сім'я переїхали в Україну з Греції майже 25 років тому. Ми створювали все практично з нуля. Це був непростий період. Досить згадати економічну кризу, а також різні ситуації політичної нестабільності, які так чи інакше відбивалися на розвитку всього українського ринку та інвестиційній привабливості в цілому.І при всьому цьому, з маленької будівельної фірми, "Гефест" перетворився на успішного гравця на будівельному ринку", - зазначив Президент будівельної компанії "Гефест" Пантелеймон Бумбурас.







Нещодавно СК "Гефест" викупила велику грецьку компанію-підрядника EKATEL S.A. з офісом в Афінах.

Фірма має необхідні ліцензії та сертифікати для участі в міжнародних тендерах у країнах Європи. Крім того, в капіталі EKATEL S.A. є низка будівельних майданчиків, близько 100 одиниць спецтехніки.

Загальна площа об'єктів "Гефест, які зараз на стадії будівництва, становить понад 400 000 кв. м.

Компанія планує викупити низку майданчиків, зокрема, і в Маріуполі.

На думку Василіса Бумбураса, це дасть можливість створити нові робочі місця, розвинути міську інфраструктуру та підвищити привабливість міста.

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