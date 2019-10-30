"Ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час виступу в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися, тому що ми маємо вирішувати проблеми не телефоном, а дивлячись один одному в очі", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Раніше, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.

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