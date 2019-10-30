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30.10.19 11:24

Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в Україні необхідно виробити консенсус у питанні повернення Донбасу і Криму, тому що є дуже різні точки зору з цього питання.

Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Українському суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу і Криму", - сказав Зеленський.

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Зеленський зазначив, що навряд чи вдасться дійти до рішення, яке задовольнить всіх, але потрібно шукати варіанти, які будуть підтримані абсолютною більшістю.

"Суспільство має розуміти і погоджуватися з умовами реінтеграції Донбасу і Криму, з принципами перехідного правосуддя", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна за підтримки Світового Банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.

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