Україна припинила закачувати газ у підземні сховища, - Коболєв

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Водночас припинилося закачування газу в підземні сховища.
"Сьогодні українська ГТС та весь газовий ринок перебувають в унікальному проміжному стані еквілібріуму", - повідомив Коболєв.
Він зазначив, що обсяги закачування газу в сховища поки збігаються з обсягами відбору зі сховищ і дорівнюють нулю, тобто весь газ, який Україна видобуває та імпортує, споживається.
Загалом запаси газу становлять понад 21,74 млрд кубометрів (мінімум для проходження зими - 20 млрд кубометрів газу).
Нагадаємо, на початку жовтня в "Нафтогазі" повідомили, що Україна повністю підготувала запаси газу на зиму. Їх має вистачити навіть у разі припинення Росією транзиту газу.