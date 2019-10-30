Україна припинила закачувати газ у підземні сховища, - Коболєв

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Водночас припинилося закачування газу в підземні сховища.

"Сьогодні українська ГТС та весь газовий ринок перебувають в унікальному проміжному стані еквілібріуму", - повідомив Коболєв.

Він зазначив, що обсяги закачування газу в сховища поки збігаються з обсягами відбору зі сховищ і дорівнюють нулю, тобто весь газ, який Україна видобуває та імпортує, споживається.

Загалом запаси газу становлять понад 21,74 млрд кубометрів (мінімум для проходження зими - 20 млрд кубометрів газу).

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Нагадаємо, на початку жовтня в "Нафтогазі" повідомили, що Україна повністю підготувала запаси газу на зиму. Їх має вистачити навіть у разі припинення Росією транзиту газу.