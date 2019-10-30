Зеленський озвучив чотири складові майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, він у середу в Маріуполі на Форумі Єдності.
"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, Криму", - сказав він.
Президент зазначив, що ця стратегія має містити чотири обов'язкові складові, одна з яких - прозорість і публічність.
"Держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із суспільством, ініціювати масштабний національний діалог", - пояснив Зеленський.
Другою складовою майбутньої стратегії, на думку президента, має стати системна інформаційна політика з боку держави, "але і медіа мають, у хорошому значенні слова, виховувати читача і глядача, підвищувати медіаграмотність людей".
Зеленський додав, що третьою складовою є реалізм. "Помилково думати, що ми швидко і легко повернемо Крим військовим шляхом. Треба розуміти, що вже завтра на окупованій території Донбасу всі люди не заговорять українською мовою. Ми не повинні тішити себе цими ілюзіями", - констатував президент.
Зеленський наголосив, що підхід щодо реінтеграції Донбасу та Криму має бути виважений і прагматичний.
"Четверта складова - це імплементація. Здатність держави втілювати стратегії в життя", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна за підтримки Світового Банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.