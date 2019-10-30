Зеленський озвучив чотири складові майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, він у середу в Маріуполі на Форумі Єдності.

"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і, нагадую, Криму", - сказав він.

Президент зазначив, що ця стратегія має містити чотири обов'язкові складові, одна з яких - прозорість і публічність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегія національної єдності в Україні має будуватися на базі історії, мови та цінностей, - Зеленський

"Держава має не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із суспільством, ініціювати масштабний національний діалог", - пояснив Зеленський.

Другою складовою майбутньої стратегії, на думку президента, має стати системна інформаційна політика з боку держави, "але і медіа мають, у хорошому значенні слова, виховувати читача і глядача, підвищувати медіаграмотність людей".

Зеленський додав, що третьою складовою є реалізм. "Помилково думати, що ми швидко і легко повернемо Крим військовим шляхом. Треба розуміти, що вже завтра на окупованій території Донбасу всі люди не заговорять українською мовою. Ми не повинні тішити себе цими ілюзіями", - констатував президент.

Зеленський наголосив, що підхід щодо реінтеграції Донбасу та Криму має бути виважений і прагматичний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українському суспільству потрібно домовитися між собою щодо питання повернення Донбасу і Криму, - Зеленський

"Четверта складова - це імплементація. Здатність держави втілювати стратегії в життя", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна за підтримки Світового Банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.