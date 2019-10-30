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30.10.19 11:59

Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що сьогодні телефонував міністрові оборони Андрію Загороднюку щодо розведення військ у Золотому.

Я телефонував сьогодні міністру оборони - він каже, що в розведенні військ більш-менш немає перешкод, - Арахамія

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я телефонував сьогодні міністру оборони і запитав, чи нормально зараз відбувається весь цей процес, чи за планом. Він каже, що більш-менш немає жодних перешкод. Тобто воно триває зараз, як було заплановано", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі обстрілів на ділянці розведення наші Збройні сили мають усі накази для того, щоб давати адекватну відсіч, - Потураєв

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

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