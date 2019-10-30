Зараз там більш-менш спокійно, - глава Луганської ОДА Гайдай про ситуацію в Золотому

"Інформація до нас надходить щодня, ми моніторимо обстріли. Слава Богу, такої ситуації, як у нашого сусіда, в Донецьку, у нас немає... Якихось постійних бойових дій біля Золотого немає", - сказав Гайдай на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава обладміністрації зазначив, що часто буває в районі Золотого і найближчим часом знову відвідає цю територію. "Якщо побачу, що там є якась критична ситуація, я про це обов'язково доповім. Зараз там більш-менш спокійно", - констатував Гайдай.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.