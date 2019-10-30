У селищі Дніпровське школярам продовжили канікули через відсутність опалення в школах

Інформацію підтвердила Людмила Міца, виконувачка обов'язків керівника відділу освіти Верхньодніпровської районної держадміністрації. Вимушені додаткові канікули ввели в навчальних закладах, які опалюються котельнею ТОВ "Промтеплопостач", у зв'язку з непогашеною заборгованістю за попередній опалювальний сезон.

Проблемна ситуація з опаленням шкіл і амбулаторії почалася ще в першому півріччі. У квітні поточного року з раптовими перевірками в котельню ТОВ "Промтеплопостач", яка обігріває місцеві школи й амбулаторію, нагрянула прокуратура, тим самим спровокувавши аварію - вони опечатали щиток, а без нього запуск котелень для школи та амбулаторії просто неможливий. Система була не законсервована належним чином і більш як пів року котельня перебувала в аварійному режимі.