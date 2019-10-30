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30.10.19 11:56

"Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" голосуватиме у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

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Про це в коментарі журналістам у парламенті заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будемо підтримувати зняття недоторканності. І я думаю, що більшість депутатів підтримають інші заходи, якщо прокуратура проситиме про це", - сказав Корнієнко.

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

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