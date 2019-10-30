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30.10.19 12:06

"Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію

Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вчора під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався в онлайн-мережі знайомств.

Листування оприлюднило видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам ..." і "Loveeto".

Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 01
Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 02

Під час голосування Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять відносини.

Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 03

Потім Богдан Яременко став листуватися з дівчиною, можливо, іншою:

Яременко: ... умови зустрічі з тобою?

Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика та орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.

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Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 04

Фото: #Букви

Пізніше Яременко підтвердив факт листування, але стверджує, що це була спланована провокація.

"Про провокації. Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми вжили певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив учора провокацію і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Це спрацювало. Мисливець за смаленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", - написав нардеп

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Секс захищений, класика та орал. Година - 100$: Журналісти зняли листування слуги народу Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію 05

Зазначимо, що у Богдана Яременка є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.

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