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30.10.19 12:13

ГТС після відділення від "Нафтогазу" має залишитися в держвласності, - Гончарук

Газотранспортна система України (ГТС) має залишитися у державній власності після завершення процесу її відділення від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (анбандлінгу).

ГТС після відділення від "Нафтогазу" має залишитися в держвласності, - Гончарук

Про це під час брифінгу, присвяченого початку опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Газотранспортна система - це дуже цінний актив, який має залишитися в державній власності і під її контролем. Це означає, що ніякі чутки або маніпуляції на тему її можливої ​​приватизації чи відчуження не відповідають дійсності", - сказав він.

Також прем'єр підкреслив, що Кабмін очікує прийняття на цьому тижні у другому читанні і в цілому урядового законопроекту щодо анбандлінгу.

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"Ми очікуємо, що на цьому тижні парламент остаточно ухвалить цей законопроєкт. Це відповідає інтересам України", - сказав він.

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