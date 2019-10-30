ГТС після відділення від "Нафтогазу" має залишитися в держвласності, - Гончарук

Про це під час брифінгу, присвяченого початку опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Газотранспортна система - це дуже цінний актив, який має залишитися в державній власності і під її контролем. Це означає, що ніякі чутки або маніпуляції на тему її можливої приватизації чи відчуження не відповідають дійсності", - сказав він.
Також прем'єр підкреслив, що Кабмін очікує прийняття на цьому тижні у другому читанні і в цілому урядового законопроекту щодо анбандлінгу.
"Ми очікуємо, що на цьому тижні парламент остаточно ухвалить цей законопроєкт. Це відповідає інтересам України", - сказав він.