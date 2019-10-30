ВАКС відклав розгляд справи Омеляна до 18 листопада

Сьогодні Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в судовому засіданні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 і ст.366-1 КК. Він обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе "ґвалтівником і корупціонером", - Омелян

ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня.