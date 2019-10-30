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30.10.19 12:49

"Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє бачення "примирення", що має стати одним з етапів стратегії припинення війни на Донбасі та реінтеграції окупованих територій.

"Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у середу, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі.

"Після першого етапу завершення гарячої стадії та припинення вогню, чого, ми впевнені, обов'язково досягнемо найближчим часом, другим невід'ємним етапом є примирення людей, пошук консенсусу", - сказав Президент.

"Скільки потрібно часу, щоб загоїлися рани? Чи може взагалі бути така ситуація, коли в одному купе поїзда коли-небудь зможе спокійно їхати ветеран війни і житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатися на тих територіях?" - зазначив глава держави.

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Зеленський наголосив, що це дуже складний і чутливий "нейрохірургічний" процес.

"Це як ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна неправильна заява може все перевернути і відновити гарячу стадію конфлікту", - зазначив він.

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