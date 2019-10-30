Українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях, - Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в середу в Маріуполі на Форумі Єдності.

"Поки українська влада на окупованій території не в змозі виплачувати пенсії, бо ця територія окупована. Окупаційна влада не дає можливості нам здійснювати там будь-яку законну діяльність. У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту", - сказала вона.

Коляда зазначила, що уряд на цей момент працює над тим, щоб перетин лінії розмежування з непідконтрольними територіями був більш простим і швидким, а процедури отримання виплат на підконтрольній території стали більш зручними.

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