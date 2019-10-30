Дезертирують і калічать себе: найманці РФ активно тікають з лав окупаційних військ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Як повідомляють в українській розвідці, серед населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях проводиться агітаційна робота із закликами вступу до лав російських окупаційних військ, обіцянками високої грошової винагороди та сприяння у позачерговому отриманні російських паспортів.
Водночас у з’єднаннях і частинах окупаційних військ поширюється невдоволення особового складу умовами служби. В окремих підрозділах противника значна частина найманців не бажає продовжувати контракти, збільшується кількість випадків дезертирства та ухилення від служби шляхом самокалічення.
"З метою посилення контролю за особовим складом та недопущення випадків самовільного залишення військових частин російське командування вилучає у військовослужбовців особисті документи, у т.ч. вже отримані російські паспорти", - повідомили в ГУР.