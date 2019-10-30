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30.10.19 13:19

Дезертирують і калічать себе: найманці РФ активно тікають з лав окупаційних військ, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує активні заходи з укомплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Дезертирують і калічать себе: найманці РФ активно тікають з лав окупаційних військ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як повідомляють в українській розвідці, серед населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях проводиться агітаційна робота із закликами вступу до лав російських окупаційних військ, обіцянками високої грошової винагороди та сприяння у позачерговому отриманні російських паспортів.

Водночас у з’єднаннях і частинах окупаційних військ поширюється невдоволення особового складу умовами служби. В окремих підрозділах противника значна частина найманців не бажає продовжувати контракти, збільшується кількість випадків дезертирства та ухилення від служби шляхом самокалічення.

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"З метою посилення контролю за особовим складом та недопущення випадків самовільного залишення військових частин російське командування вилучає у військовослужбовців особисті документи, у т.ч. вже отримані російські паспорти", - повідомили в ГУР.

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