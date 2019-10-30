Україна має ввести обмеження на володіння ЗМІ громадянами РФ і участь у них російського капіталу, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Ми маємо ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування чи участі в ЗМІ", - сказав Бородянський.

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Бородянський також зазначив, що необхідно ввести обов'язкову реєстрацію або ліцензування, залежно від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа.

Міністр переконаний, що Україна мусить захищати свій інформаційний простір.

"Ми вважаємо, що можемо і повинні формувати в міжнародному контексті нові правові моделі, які дозволяють ефективно відрізняти "фейк" від "не фейку", відповідати на виклики гібридної війни, боротися з таким явищем як "глибинні фейки", - зазначив він.

Крім того, Бородянський анонсував введення в юридичне поле "поняття і критеріїв маніпулювання громадською думкою".

"Ми також по-іншому будемо захищати представників медіа, не тільки юридично, але й фінансово", - додав він.