ГПУ має ухвалити щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк

Про це Горбатюк сказав в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що саме Богдан у 2012 році представляв Кабмін у судах у справі про стягнення з України на користь Росії 3,2 млрд гривень боргу ЄЕСУ ("Єдині енергетичні системи України").

"Водночас кілька осіб, які супроводжували згаданий судовий процес, які впливали на прийняття рішень і щодо них мають бути прийняті відповідні процесуальні рішення. Серед таких осіб фігурує саме Богдан", - підкреслив ексначальник управління спецрозслідування.

"Ми ніколи не ставили мету розслідувати справи за конкретними прізвищами. Ми забезпечували об’єктивність – щоб всі рішення ухвалювались на підставі зібраних доказів. У цьому випадку я маю на увазі справу про розтрату коштів на користь Міноборони РФ. Ця справа не крутиться навколо Богдана. Він лише виконав в ній свою місію, якій має бути надана правова оцінка. Була справа 2012 року стосовно Тимошенко, щодо замаху на розкрадання державних коштів у спосіб надання начебто гарантій уряду РФ., внаслідок чого начебто наша держава має відповідати за понад $400 млн за борги ЄЕСУ перед Міноборони РФ (тоді це була надумана справа і за фактом незаконного переслідування є кримінальне провадження). Тоді вони не поставили певні товари. Але це не були державні гарантії. ЄЕСУ була винна, а держава Україна до цього боргу не мала жодного стосунку (це було підтверджено рішеннями судів, аж до Верховного). Але з’явився судовий позов Міноборони РФ про стягнення з нашої держави за липовими гарантіями 3,2 млрд грн. Відбуваються суди всіх інстанцій, які визнають, що держава Україна винна цю суму росіянам і врешті частина коштів перераховується до Міноборони РФ. У всіх цих судах представником України за довіреністю Кабміну був саме Андрій Богдан. То був суд, який апріорі неможливо було програти", - сказав Горбатюк.

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Горбатюк також заявив, що керівництво Генпрокуратури відмовляється ухвалювати процесуальні рішення щодо суддів, які незаконно стягнули борг ЄЕСУ з України.

"У 2018-му цю справу ми витребували для себе і вийшли на цей епізод, розслідуючи справу стосовно Вищого господарського суду щодо втручання в діяльність суддів та в автоматизовану систему. Там три роки не було ніякої роботи. Ми за вісім місяців зібрали докази і чітко довели ознаки неправосудного рішення в діях судді і підготували відповідні проекти підозри. Тобто з серпня минулого року керівництво попередньої Генпрокуратури блокувало рішення про повідомлення про підозру цим суддям. Так само, як і зараз", - заявив він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в Генпрокуратурі про те, що Управління спеціальних розслідувань розглядає можливість вручення підозри керівникові Офісу президента Богдану в порушенні закону під час роботи в Кабінеті міністрів часів Миколи Азарова. Пізніше в ГПУ спростували цю інформацію.

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