Закрити лікарняний можна буде віддалено, - Дубілет

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Економічній правді", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, закрити лікарняний уже можна буде віддалено, тоді як зараз людина, що одужала, змушена йти в лікарню і забирати медичну довідку зі штампом.
"Повністю перевести їх в електронну форму поки не вдасться, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їхніх підробок. Через підробки роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати.
Приємний бонус для українців буде полягати в тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього не треба буде йти. Ти зможеш подзвонити лікарю і сказати: "Я видужав, закривайте, я хочу на роботу", - розповів він.
Також уряд скасує необхідність бланків суворої звітності, на яких оформляються лікарняні.
"З ними ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях. Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, бо меддовідка буде доступна в електронній формі", - заявив Дубілет.