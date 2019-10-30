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30.10.19 14:30

Від початку поточного року в країну заборонено ввезення понад 1 млн примірників видань антиукраїнського змісту з території РФ, - Держкомтелерадіо

Понад 1 мільйон примірників видань антиукраїнського характеру не отримали дозволів на ввезення в Україну з території РФ від початку поточного року.

Від початку поточного року в країну заборонено ввезення понад 1 млн примірників видань антиукраїнського змісту з території РФ, - Держкомтелерадіо

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

"Станом на 29 жовтня, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 212 відмов у видачі дозволів на ввезення понад 1 млн примірниківвидань антиукраїнського змісту, а також ухвалено рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу", - йдеться в повідомленні.

Ще 3580 відмов надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Водночас надано 27 100 дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора або тимчасово окупованої території України.

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