Я не прихильник ні Порошенка, ні Зеленського - я прихильник народу України, - Сенцов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в середу на Форумі єдності в Маріуполі.

"Я зовсім не "пряник" і, можливо, вже багатьом не подобаюся. Що вдієш. Але я завжди казав і казатиму те, що думаю. Я не є прихильником ні пана Порошенка, ні пана Зеленського - я прихильник лише народу, об’єднаного під назвою держава Україна", - сказав він.

Сенцов зазначив, що якщо президент України Володимир Зеленський робитиме те, що Сенцов вважає правильним і потрібним народу України, він буде підтримувати президента.

"Якщо він буде робити те, що, на мою думку, буде шкодити або неправильно, я буду про це говорити відкрито і чесно", - заявив він.

Сенцов вважає, що якщо керівництву України вдасться "припинити вогонь", щоб не гинули українські солдати, вдасться повернути всіх українських полонених, то він скаже, що "в нас відмінне керівництво".

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"Якщо президент зможе зламати існуючу в країні корумповану систему, яка роз'їдає нашу країну зсередини, як іржа, я скажу, що у нас найкращий президент", - додав він.

За словами режисера, якщо він побачить зраду інтересів країни, "зраду", то "так і скаже". "Якщо не президент зламає систему, а система зламає його, - я не промовчу", - наголосив він.

Сенцов також вважає, що з часом в Україні Революція Гідності перетворилася на "контрреволюцію ненависті". "Ми дуже агресивні один до одного, роздроблені, нетерпимі до будь-якої думки: ні, не ворогів, які там у Мордорі, а до сусідніх, близьких, у яких одна і та сама мета, навіть якщо ми трохи не сходимося в розумінні майбутнього України", - пояснив він.

Сенцов вважає, що сила українців у тому, що вони різні, з різними точками зору, і це є запобіжником від встановлення в країні авторитетного режиму, але потрібно водночас поважати один одного.

На закінчення свого виступу Сенцов зазначив, що визначає людей як "своїх" за відповіддю "Крим - це Україна" на запитання "Чий Крим?".

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