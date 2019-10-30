До кінця року стане зрозуміло, коли армія отримає вітчизняні ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Про це розповів заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос в інтерв'ю виданню "Апостроф", передає Цензор.НЕТ.

"Я не пропустив жодного випробування. Ми постійно спілкуємося і з керівництвом КБ "Луч"(розробник ракетних комплексів. - Ред.). Ракетна зброя є дуже важливою для нас, тому що вона може вирішувати долю бойових дій, в тому числі, і на Донбасі", - заявив Кривонос.

Він зазначив, що, "зважаючи на програму розробки і проведення випробувань", відповідь на запитання, коли "Вільха-М" і "Нептун" з'являться у військах, "можна буде дати до кінця цього року".

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Видання зазначає, що український ракетний комплекс "Вільха" створений на основі елементів 300 мм радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", але з використанням однойменної української ракети, розробки київського КБ "Луч". В результаті вийшла високоточна зброя. На відміну від звичайного "Смерча", який б'є по площині, кожна пускова установка "Вільха" здатна вразити 12 різних цілей. Зараз вже прийнята на озброєння "Вільха" з дальністю дії до 70 км, і проводяться випробування модернізованої ракети "Вільха-М" з дальністю до 130 км. Також активно проводяться випробування українського комплексу крилатих ракет "Нептун", ракета для якого створена фахівцями КБ "Луч".