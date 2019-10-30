Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов

Про це на засіданні податкового комітету ВР глава Митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, хтось вважає, що українська митниця зараз це працюючий орган, в якому працює двигун, і єдине, що треба, це натискати на кнопки і ним керувати, і він дає якийсь результат. На жаль, це не так. На жаль, практично все, що там можна було розвалити за час об'єднання з ДФС, воно було розвалено. Довіра суспільства до митниці - на нулі. Вона нижче податкових органів і випереджає лише українські суди, що навряд чи можна назвати досягненням", - заявив Нефьодов.

"Цей імідж сформувався не тільки хабарництвом і неефективністю. Він сформувався через абсолютно розвалену інфраструктуру. Державна фіскальна служба не могла реально освоювати навіть ті кошти, які виділялися в бюджеті. На момент мого приходу (15 липня 2019 року. - Ред.), не те що жоден тендер не розпочинався, а навіть розподілу коштів у Мінфіні не було зроблено", - додав Нефьодов.

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"Я не хочу сказати, що взагалі ніхто не працював. Серед моїх колег є достатня кількість професійних і патріотичних співробітників, які, в тому числі, в прямому сенсі проливали кров на сході. Але я хочу бути відвертим, митну службу треба створювати. Її було треба модернізувати, її не треба якось полірувати, робити косметичний ремонт. Її треба створювати з нуля. Нинішній стан сумний", - констатував Нефьодов.

"Більшість часу з мого призначення було витрачено на те, щоб створити нову Державну податкову службу. На даний момент ми на завершальному етапі, коли на узгодженні в Міністерстві фінансів лежать кандидатури регіональних митниць. Після цього почнеться етап створення безпосередньо юридичних осіб, переведення туди людей і розпорядження Кабміну про покладання на нас функцій і початок роботи", - додав він.

"Важливо провести цей етап не механічно, а видаливши з системи найбільш одіозних людей. Якщо проводити ротації, або проводити "селектори" і вмовляти цих людей працювати краще, досягти результату не вийде. Станом на сьогодні в Держмитслужбу не з ДФС зайшли менше 10 осіб", - акцентував Нефьодов.