ДБР створить підрозділ для розслідування справ Майдану

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка разом зі своїми заступниками провели нараду з Директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою щодо узгодження дій в рамках передачі справ, в яких розслідуються злочини, пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 рр. В результаті зустрічі було прийнято рішення про створення підрозділу в структурі ДБР, який сфокусується на розслідуванні цих злочинів", - сказано в повідомленні.

Для передачі цих справ вирішили провести інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мисяк - права рука Кізя, вже вів справи Майдану і повноцінно брав участь у їх саботажі, - адвокати сімей Небесної сотні

"Окрім того, для забезпечення передачі вказаних справ було підписано наказ про інвентаризацію. Для цього було утворено інвентаризаційну комісію, куди увійшли також представники ДБР. Комісія розпочне роботу вже з 1 листопада 2019 року", - повідомили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що через зміни в законодавстві прокуратура з 20 листопада втратить функцію досудового розслідування. При цьому вона продовжить здійснювати у провадженнях процесуальне керівництво.

"21 жовтня 2019 року створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках. Отримання законного результату в розслідуванні цих злочинів для ГПУ є пріоритетом", - додали в ГПУ.