У Києві жодні заявки не подаватимуться: питання ПДЧ в НАТО має бути технічним, а не політичним, - Кулеба

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Україна виходить з того, що заявка на отримання Плану дій щодо членства, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною", - сказав Кулеба у присутності генсека Столтенберга.

"Якщо ми повернемося до першоджерел, а саме до рішення Бухарестського саміту, то ми прочитаємо в ньому, що учасники саміту підтримали заявки України та Грузії, і доручили своїм глав МЗС ухвалювати подальші рішення щодо ПДЧ", - додав він.

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За його словами, зараз Україні "не потрібно подавати якісь додаткові заявки", а необхідно зосередитися на реформах, поглибленні взаємодії з Альянсом і досягненні взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами НАТО.

"В Києві жодні заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням", - резюмував Кулеба.