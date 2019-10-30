На непідконтрольних територіях є люди, готові йти на вибори від "Слуги народу", - Сивохо

Цю інформацію підтвердив у бесіді з журналістками видання "Лівий берег" нещодавно призначений радником секретаря РНБО Олексія Данілова колишній шоумен Сергій Сивохо, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо розшифровку фрагмента його розмови з журналістками Сонею Кошкіною і Діаною Буцькою.
"С.К .: Є інформація, що ваша команда ніби проводила приблизні вимірювання електоральних настроїв в ОРДЛО.
С.С .: Так.
С.К .: Чи можете розповісти докладніше?
С.С .: Поки ні.
С.К .: Це були заміри на тій території?
С.С .: І на тій теж.
С.К .: Як вам вдалося опитати мешканців на окупованій території?
С.С .: Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали!
С.К .: Ви вірите в те, що це можуть бути об'єктивні цифри?
С.С .: Так.
С.К .: Ви вважаєте, що вас, "Слугу народу", там в цілому підтримують?
С.С .: Треба питати.
С.К .: Але ви ж проводили дослідження.
С.С .: Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити ...
С.К .: Йти, якщо місцеві вибори будуть оголошені.
С.С .: Так.
Д.Б. Підсумовуємо: перед вами стоїть завдання - підготувати окуповані території до місцевих виборів під "Слугу народу"?
С.С .: І це теж, серед іншого".