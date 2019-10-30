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30.10.19 16:41

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру. ФОТО

У Черкаській області контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ РФ під час одержання секретних матеріалів оборонної сфери нашої держави.

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що житель Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.

"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб з вбудованою камерою і "відпрацювали" канали зв'язку", - повідомили в СБУ.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру 01

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