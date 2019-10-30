Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєктів про реалізацію скасування депутатської недоторканності

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розгляд законопроєктів 2237 і 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" вирішили відкласти на наступне засідання комітету.

Обговорення перенесли через те, що нардепи не могли дійти згоди щодо окремих норм законопроєктів.

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Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".