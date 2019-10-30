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30.10.19 16:58

Меморіал загиблим на Донбасі учасникам АТО/ООС відкрили на Сумщині. ФОТО

У місті Кролевець Сумської області відкрили меморіал загиблим героям війни на Сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Меморіал загиблим на Донбасі учасникам АТО/ООС відкрили на Сумщині 01

Унікальність пам'ятника в тому, що він зроблений з частин боєприпасів, уламків "Градів", мін, привезених із Донбасу. Вони є основою пам'ятника, в центрі якого фігура воїна. Його змальовано з реальної людини - учасника бойових дій, кролевчанина Валерія Захарченка, майстра гри на бандурі, який і зараз проживає в цьому місті.

Меморіал загиблим на Донбасі учасникам АТО/ООС відкрили на Сумщині 02

Ідея створення меморіалу виникла ще в 2015 році під час активної фази російсько-української війни. Автором і виконавцем робіт з облаштування меморіалу є місцевий коваль Олег Гаранько. Він довгий час був волонтером і, часто буваючи на сході, почав привозити для майбутнього меморіалу з району бойових дій різні артефакти.

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