Усі країни НАТО засуджують агресивну поведінку Росії в Чорному морі, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Одесі 30 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі країни альянсу засуджують дії Росії в Чорному морі, зокрема захоплення українських кораблів. І цієї весни ми ухвалили нові рішення, які спрямовані на допомогу Україні у зміцненні сил та заходів сил Військово-морського флоту", - сказав Столтенберг.

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Генеральний секретар наголосив, що його візит в Україну він здійснює не один, а разом з представниками Північно-Атлантичної ради, послами 29 країн Альянсу, а також представником Північної Македонії, яка незабаром стане 30 членом Альянсу.

"Сьогоднішній візит є чітким сигналом, що НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет та територіальну цілісність як у практичній, так і політичній площині", - сказав Столтенберг.