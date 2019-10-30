Роботу фінансового комітету варто було би призупинити до з'ясування всіх деталей корупційного скандалу, - Булавка

Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Як бути з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив політолог Євген Булавка.

"Роботу фінансового комітету складно припинити, але можна призупинити. У всякому разі до з'ясування всіх деталей скандалу. У попередніх скликаннях була практика проводити прямі трансляції засідань комітетів – щоб у журналістів та експертів не виникало до їхньої роботи ніяких питань. Але оскільки вже зараз значущу проблему – звинувачення в корупції – звели до шоу з поліграфом, очікувати серйозних висновків не доводиться. Конвеєр продовжує працювати, а "скажений принтер переходить у режим корупційного принтера. Нічого дивного в цьому немає: адже якщо для Коломойського міністри – дебіли, то народні депутати – взагалі ніхто", – говорить Булавка.

За його словами, країна зараз живе в перевернутій реальності: політична сила, яка йшла на вибори з тезами про максимальну відкритість, виявляється найбільш закритою з усіх. "Хоча фактично жодної політичної сили як такої і не було. Був лише Зеленський. А тепер завдання, які він ставить перед своєю командою, краще виконувати в темряві – щоб ніхто нічого зайвого не побачив. Якби нинішня влада була зацікавлена у наведенні порядку, вона б зробила кроки до того, щоб відновити довіру до роботи парламентського комітету. Адже ключове питання полягає саме в цьому – в довірі", - додає політолог.

Нагадаємо, минулого тижня екс-нардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявили, що члени податкового комітеті провалили законопроект, який повинен був прикрити корупційну схему збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують із Коломойським, вирішили не голосувати за законопроект 2047-д. Це викликало гнів у голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Згодом про це заявив президент Зеленський.

Раніше податковий комітет схвалив низку скандальних законопроектів, які б'ють по ФОП, середньому та великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Насамперед ідеться про скандальний законопроект № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.

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