Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.10.19 18:16

Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду

Парламентський Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики надалі обговорюватиме всі свої ініціативи з Кабінетом міністрів, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду

"Те, що приймалося досі, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір тісніше працювати з комітетом", - заявив Гончарук.

Як пише uaprom.info, він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, прийнята не буде, передає Цензор НЕТ. "Ми обговорюватимемо цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді як зараз, її ніхто не стане вводити", - сказав прем'єр-міністр.

При цьому Гончарук підтримав ухвалені ініціативи щодо посилення роботи фізичних осіб-підприємців. За його словами це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

Нагадаємо, норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроекті №1210.

Читайте також: Підвищення ренти на видобуток руди - бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, - Фурса

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100