Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов

Про це заявив глава Митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо досягти успіху, ми повинні наступати з усіх боків. Ми маємо міняти митницю і податкову. Я сподіваюся все ж, що те, що вони роблять, у правильному напрямку. Ми повинні рухатися з точки зору продажів. Я проти того, щоб закручувати. Ми маємо починати криміналізувати елементи контрабанди, стискати з усіх боків", - упевнений Нефьодов.

Він підкреслив, що підвищення рівня фіскалізації ФОП - важлива ініціатива, але не єдина.

"Треба робити все одночасно. Так само, як побороти контрабанду на митниці немає якогось одного способу. Поставити чесних людей. Камон! Ти поставиш чесних людей на ті ж зарплати, з тією ж інфраструктурою і тим самим законодавством, і вони за півроку у тебе зіпсуються. Якщо ти займатимешся тільки інфраструктурою, а там будуть корупціонери, вони будуть кидати викрутки в сканери, будуть вимикати світло, у тебе нічого не працюватиме. Будеш працювати виключно на міжнародний обмін інформацією, отже, будуть посилати запити в неправильній формі, або не туди, або не так. Це весь комплекс. Те, що так важко зрозуміти людям, які хочуть швидких популістських змін. Це комплекс заходів для того, щоб вирішувати питання збуту контрабанди. В Україні існує дійсно кілька великих історій, з якими можна продати що-небудь у необмежених обсягах. ФОП - це одна з них. Не єдина схема, безумовно, я згоден", - зазначив глава ДМС.

Він упевнений, що треба діяти повільно, але з усіх боків.

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"Тому 2021 рік, софт, програмні комплекси. Я перший підтримаю підприємців, я можу офіційно сказати, якщо їх будуть змушувати купувати залізні ящики. Я перший вийду і скажу, що це ганьба. Я переконаний, що Верланов (голова Податкової служби Сергій Верланов. - Ред.) цього не допустить і він зробить реально софтові рішення, які не будуть монополізовані, не буде один на всю країну, а буде їх вибір, багато - хочеш, купуй суперкрутий пристрій за 500 дол., хочеш - користуйся безкоштовною програмою, яку тобі дасть податкова тощо. Якщо цього не буде, ще раз кажу, якщо це дійсно додаткове фіскальне навантаження на людей, я перший скажу, що це неправильно. Але я переконаний, що Верланов це зробить", - зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набрання чинності цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

Читайте повне інтерв'ю Максима Нефьодова.