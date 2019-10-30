Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков

Про це заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише 112.

"Галузь промисловості - металургія перебуває у досить важкому стані, всі металургійні підприємства України з початку року працюють у збиток", - нагадав він.

"Минулого місяця закрилося три підприємства. Мінімально до технологічних можливостей зменшено обсяги виробництва. Фактично, консервація. Два з цих підприємств в Дніпропетровському регіоні, наприклад. Це ті підприємства, які були найбільш вразливі, але зараз в небезпеці знаходяться всі підприємства - у Маріуполі, Дніпропетровську та інших містах", - заявив Каленков.

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Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір розглянути зміни в Податкове законодавство, винесені в законопроект № 1210, він передбачає значне підвищення ренти на залізну руду, і тим самим робить металургійну галузь в Україні збитковою, а металопродукцію неконкурентною на світових ринках через різке зростання її ціни.