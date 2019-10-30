Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності

За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича до відповідальності на розгляд парламенту, члени комітету проголосували одноголосно. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому за те, щоб підтримати подання на арешт Дубневича, висловилися 9 членів комітету з 11.

Читайте також: Я за те, щоб з мене зняли депутатську недоторканність, тікати нікуди не збираюся, - Дубневич

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Також читайте: "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко