Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності

За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича до відповідальності на розгляд парламенту, члени комітету проголосували одноголосно. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
При цьому за те, щоб підтримати подання на арешт Дубневича, висловилися 9 членів комітету з 11.
Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".