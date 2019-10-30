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30.10.19 18:50

Антикорупційний суд оштрафував на 51 тис. грн суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини Посунся за неподання декларації

30 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся за фактом неподання декларацій, що передбачено Законом України "Про запобігання корупції".

Антикорупційний суд оштрафував на 51 тис. грн суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини Посунся за неподання декларації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Колегія антикорупційного суду повністю підтримала позицію начальника 6 відділу САП Сергія Козачина і прокурора 6 відділу САП Андрія Касьяна і визнала суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Суд призначив служительці Феміди покарання у вигляді 51 тис. гривень штрафу (3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права обіймати державні посади (крім виборних) упродовж року", - йдеться в повідомленні.

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