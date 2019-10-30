Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, в Золотому-4 другу добу триває розведення сил, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомив у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв:
- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Водяного, - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:
- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;
- тричі поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї
- неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;
- біля Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
Триває другу добу процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області".