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30.10.19 19:15

Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, в Золотому-4 другу добу триває розведення сил, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, в Золотому-4 другу добу триває розведення сил, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомив у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Триває другу добу процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області".

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