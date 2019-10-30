"Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР

Вибачення Яременко опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я видалив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - написав Яременко.

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Нагадаємо, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

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