Україна хотіла б стати членом групи НАТО в Чорному морі, - Загороднюк на зустрічі зі Столтенбергом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Для нас важливо підтримувати високий рівень співпраці та обмінюватися інформацією з НАТО задля безпеки як в нашій країні, так і в цілому у регіоні", — зазначив Загороднюк.

Міністр оборони поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію на Донбасі, а також зосередив увагу на питанні незаконної окупації Росією Кримського півострова.

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"Ми робимо все можливе, аби привернути увагу до цього питання, адже це перше подібне порушення безпеки в цьому регіоні після Другої світової війни, — наголосив Андрій Загороднюк. — До окупації Криму Росією Чорноморський регіон був зоною стабільності. Проте зараз ми спостерігаємо значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значну його мілітаризацію. Все це спричиняє низку проблем комерційному судноплавству та доступу до певних зон. Ми будемо привертати увагу міжнародної спільноти до таких випадків, — зазначив керівник оборонного відомства. — Перш за все, ми будемо діяти на всіх можливих політичних рівнях та міжнародних інституціях. Ми хотіли б бути невід’ємним членом групи НАТО в Чорному

Загороднюк наголосив, що дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише України та країн Чорноморського регіону, а й носять міжнародний характер, адже мілітаризація та ескалація в міжнародних водах носить глобальний, безпековий вплив. Тому це питання повинно братися до уваги та імплементуватися у політику зацікавлених країн.