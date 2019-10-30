Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош.

"Володимир Зеленський - президент, якому навіть по закону лишилося бути на своїй посаді вже на пів року менше. Мені, справді, дуже хочеться, щоб ті добрі речі про які він говорив і говорить - були реалізовані. Але, їхнє виконання не має принести в жертву Честь і Гідність украінськоі нації. Володимире, я вже "замахався" звертатися до тебе (до війни ми спілкувалися на "ти") в надії почути хоч щось у відповідь. У мене зараз стан людини, яка має прийняти для себе остаточне рішення: "Бути чи не бути"... Нас таких, які зараз приймають рішення - десятки і сотні тисяч. У випадку зради владою нашої Держави, готовий до Повстання; хоч дуже не хочеться...", – повідомив Дмитро Ярош. Він також додав, що разом із побратимами неодноразово висловлював готовність до конструктивної співпраці з існуючою владою.

Ярош також зазначив, що поведінка нинішнього керівництва держави багато в чому повторює дії попередньої влади. За словами Дмитра Яроша, серед представників "Слуги народу" значна кількість патріотів України, однак і ворожого елементу там досить.

"Військові, працівники СБУ, МВС, СЗР, антикорупційних органів не повинні виконувати злочинних наказів, які суперечать Закону Божому, Національним інтересам українського народу і Конституції України. Їх виконання - злочин. Це я про відступ, здачу відвойованих територій, виконання політичних замовлень і так далі", - додав Дмитро Ярош.

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